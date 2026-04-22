Феррари вернулась к тестам своего уникального антикрыла

Макарена должна дать большой прирост скорости.
Сегодня, 14:45       Автор: Андрей Безуглый
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари снова тестирует свое уникальное антикрыло, пишет Autoracer.

Напомним, что Скудерия собрала собственное антикрыло, которое движется в обратное сторону на 180 градусов. Его назвали Макарена.

Сейчас команда проводит съемочный день в Монце, где как раз вернулась к тестам.

Феррари тестирует крыло с самого начала сезона, но все еще не использовала его в гонках. Есть надежда, что до Майами команда сумеет решить проблему с надежностью.

Считается, что новое антикрыло даст Скудерии примерно дополнительно 8-10 км/ч на прямых. Также команда снизила массу болида, что должно дать еще одну десятую секунды с круга.

