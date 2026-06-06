Руководитель Скудерии срочно доставлен в больницу

Феррари потеряла руководителя в самый важный момент.

В субботу, в день Гран-при Монако, гонщики Феррари проведут без своего руководителя.

По данным RacingNews365, Фредерик Вассер пропустит третью практику и квалификацию к Гран-при из-за проблем со здоровьем.

Француз останется под наблюдением врачей в местном медучреждении, однако причина, по которой он попал в больницу, неизвестна.

Напомним, что после пятницы пилоты Скудерии смогли занять первое и второе места: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер соответственно, на третьем месте расположился Макс Ферстаппен.

К слову, Макларен оштрафован на 30 тысяч евро из-за остановки болида.

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