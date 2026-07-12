Тото Вольфф поделился ожиданиями от оставшихся гонок сезон

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф считает, что Феррари останется одним из главных соперников команды до конца сезона, передаёт источник Crash.net.

По словами Вольффа, перед Гран‑при Великобритании в Скудерии ожидали проблем из‑за особенностей трассы, однако на деле команда продемонстрировала высокий темп.

Также он отметил, что после победы Шарля Леклера в Сильверстоуне ожидает серьёзной борьбы с итальянской командой в оставшихся гонках чемпионата.

К тому же Тото прокомментировал подиум Джорджа Расселла, по его мнению, британец сумел извлечь максимум из сложной ситуации, несмотря на непростой в управлении болид.

К слову, ФИА скорректировала регламент в области моторов.

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