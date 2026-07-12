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Автоспорт

Тото Вольфф поделился ожиданиями от оставшихся гонок сезон

Ожидает борьбы с Феррари.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф считает, что Феррари останется одним из главных соперников команды до конца сезона, передаёт источник Crash.net.

По словами Вольффа, перед Гран‑при Великобритании в Скудерии ожидали проблем из‑за особенностей трассы, однако на деле команда продемонстрировала высокий темп.

Также он отметил, что после победы Шарля Леклера в Сильверстоуне ожидает серьёзной борьбы с итальянской командой в оставшихся гонках чемпионата.

К тому же Тото прокомментировал подиум Джорджа Расселла, по его мнению, британец сумел извлечь максимум из сложной ситуации, несмотря на непростой в управлении болид.

К слову, ФИА скорректировала регламент в области моторов.

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