Сенегал принял жесткое решение в отношении своего наставника

Федерация футбола Сенегала объявила об увольнении Папа Тиава с поста главного тренера национальной команды.

В официальном заявлении руководства говорится, что решение принято "в интересах развития сенегальского футбола".

Напомним, что Тиав возглавил команду в 2024 году и за время работы успел привести её к победе на Кубке Африки‑2026.

А на чемпионате мира команда под руководством Тиава сумела преодолеть групповой этап, но в 1/16 финала, ведя 2:0 в матче с Бельгией, пропустила дважды в основное время, а затем уступила в серии пенальти.

Ранее стало известно, что умер футболист сборной ЮАР, сыгравший на чемпионате мира‑2026.

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