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Футбол

Франция с хет-триком Дембеле разгромила Норвегию, Сенегал в большинстве разнес Ирак

Команды окончательно распределили места в группе I ЧМ-2026.
Сегодня, 00:08       Автор: Игорь Мищук
Франция разгромила Норвегию / Getty Images
Франция разгромила Норвегию / Getty Images

В пятницу, 26 июня, были сыграны матчи третьего тура группового раунда чемпионата мира-2026 в квартете I.

Франция и Норвегия, ранее уже обеспечившие себе выход в плей-офф, в очном матче разыграли первое место в группе, которое досталось подопечным Дидье Дешама благодаря разгромной победе 4:1.

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Героем противостояния стал Усман Дембеле, оформивший еще в первом тайме хет-трик, а в двух первых голевых эпизодах ему ассистировал Килиан Мбаппе. Уже на седьмой минуте встречи вингер ПСЖ сместился с правого фланга в штрафную, разобрался с защитниками и пробил под дальнюю стойку. А на 20-й минуте француз удвоил результат ударом из-за пределов штрафной в левый нижний угол.

Норвежская сборная моментально сократила отставание благодаря результативному удару Тело Осгора, однако на 32-й минуте Дембеле записал себе в актив третий гол, получив мяч справа в штрафной и снова точно пробив в дальний нижний угол.

В начале второй половины матча Норвегия получила отличный шанс во второй раз сократить разрыв в счете до минимума, заработав право на пенальти, однако Йорген Странд Ларсен не сумел переиграть ударом с точки голкипера Майка Меньяна. А уже в компенсированное к поединку время разгромную точку во встрече поставил Дезире Дуэ, замкнув головой подачу в штрафную с левого фланга от Бредли Баркола.

Статистика матча Норвегия - Франция 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Норвегия - Франция 1:4

Голы: Осгор, 21 - Дембеле, 7, 20, 32, Дуэ, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 1.31
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 10 - 18
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 4 - 5
Фолы: 9 - 11

Норвегия: Селвик - Эурснес, Фальхенер (Лангос, 66), Эстигор, Бьеркан (Педерсен, 46) - Торстведт (Торсбю, 46), Берг, Осгорд - Бобб (Нуса, 83), Странд Ларсен, Шельдеруп (Хауге, 83).

Франция: Меньян - Кунде (Гюсто, 87), Лакруа, Упамекано (Конате, 76), Т. Эрнандес - Коне, Чуамени - Олисе (Шерки, 65), Дембеле (Баркола, 65), Дуэ - Мбаппе (Матета, 87).

Предупреждения: Берг - Чуамени.

Источник: Getty Images

Сенегал в своем поединке с Ираком в большинстве разобрался с соперником, сокрушив его со счетом 5:0, и пока сохраняет шансы на выход в плей-офф через рейтинг третьих мест.

Африканская команда быстро повела в матче благодаря голу Хабиба Диарра, который отличился уже на четвертой минуте. А с 13-й минуты иракской сборной пришлось играть вдесятером из-за удаления Ребина Сулаки, который схватил за форму и завалил Садио Мане, не позволив сенегальцу выбежать один на один с вратарем.

Тем не менее минимальный счет в матче сохранился до перерыва, а уже во второй половине встречи Сенегал сполна воспользовался численным преимуществом и добил соперника. В начале тайма Исмаила Сарр удвоил результат, затем Пап Гуйе оформил дубль, а ближе к концу поединка Илиман Ндиайе забил пятый мяч.

Статистика матча Сенегал - Ирак 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Сенегал - Ирак 5:0

Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, П. Гуйе, 59, 71, Ндиайе, 82

Ожидаемые голы (xG): 3.03 - 0.18
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 28 - 6
Удары в створ: 12 - 1
Угловые: 12 - 3
Фолы: 10 - 11

Сенегал: Диав - Диатта, Сек (Сисс, 57), Ниакате, Якобс - И. Гуйе, Диарра (П. Гуйе, 57) - Мбайе (Ндиайе, 57), Камара (Джексон, 57), Мане - Сарр (Диао, 81).

Ирак: Басиль (Хассан, 46) - Путрос, Хашем, Сулака, Доски - Аль-Аммари - Джасим (Макнзи, 58), Байеш, Икбал (Якоб, 68), Касем (Юнис, 16) - Аль-Хамади (Юсиф, 58).

Предупреждения: Сек, П. Гуйе - Аль-Аммари, Доски.

Удаление: Сулака, 13.

Таким образом, Франция со стопроцентным показателем набранных очков выиграла группу I, а Норвегия с шестью баллами финишировала второй и сыграет в 1/16 финала с Кот-д'Ивуаром. Сенегал стал третьим, набрав три пункта, а Ирак все три матча проиграл.

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