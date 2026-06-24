Тренер сборной Франции пропустит заключительный матч в группе ЧМ-2026 из-за семейной трагедии

Дидье Дешам не будет присутствовать на поединке с Норвегией в связи со смертью матери.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустит матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Норвегии.

57-летний специалист не будет присутствовать на тренерской скамейке в будущем поединке в связи со смертью матери, которая ушла из жизни во вторник, 23 июня.

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Федерация футбола Франции сообщила, что Дешам уже покинул расположение национальной сборной и отправился во Францию, чтобы присутствовать на похоронах.

"По согласованию с президентом Французской футбольной федерации Филиппом Диалло, который сейчас находится в тренировочном лагере сборной Франции на чемпионате мира в США, Дидье Дешам поручил своему помощнику Ги Стефану руководить командой до своего возвращения", - говорится в сообщении ФФФ.

Матч третьего тура французов с норвежцами состоится в пятницу, 26 июня, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Франции уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, обыграв ранее Сенегал (3:1) и разгромив Ирак (3:0).

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