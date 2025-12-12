iSport.ua
ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля

ISPORT знакомит с расписанием поединков чемпионата мира по футболу.
Сегодня, 16:37       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Чемпионат мира 2026 года должен пройти с 11 июня по 19 июля в трех странах - США, Мексике и Канаде.

За время проведения турнира состоится 104 матча. 48 команд поделены на 12 групп по четыре коллектива, каждая сыграет с каждой.

Затем 32 сборные выйдут в плей-офф турнира, где по Олимпийской системе определят чемпиона мира. ISPORT представляет расписание поединков будущего турнира.

Расписание матчей ЧМ-2026

Групповой этап

11 июня                                                              

  • 22:00 | Мексика - ЮАР | Група А

12 июня                                                              

  • 05:00 | Южная Корея - Дания/С.Македония/Чехия/Ирландия | Група А
  • 22:00 | Канада - Италия/С.Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина | Група B

13 июня

  • 04:00 | США - Парагвай | Група D
  • 22:00 | Катар - Швейцария | Група B

14 июня                                                              

  • 01:00 | Бразилия - Марокко | Група C
  • 04:00 | Гаити - Шотландия | Група C
  • 07:00 | Австралия - Турция/Румыния/Словакия/Косово | Група D
  • 20:00 | Германия - Кюрасао | Група E
  • 23:00 | Нидерланды - Япония | Група F

15 июня                                                              

  • 02:00 | Кот д'Ивуар - Эквадор | Група E
  • 05:00 | Украина/Швеция/Польша/Албания - Тунис | Група F
  • 19:00 | Испания - Кабо-Верде | Група H
  • 22:00 | Бельгия - Египет | Група G

16 июня                                                              

  • 01:00 | Саудовская Аравия - Уругвай | Група H
  • 04:00 | Иран - Новая Зеландия | Група G
  • 22:00 | Франция - Сенегал | Група I

17 июня                                                              

  • 01:00 | Боливия/Суринам/Ирак - Норвегия | Група I
  • 04:00 | Аргентина - Алжир | Група J
  • 07:00 | Австрия - Иордания | Група J
  • 20:00 | Португалия - Н.Каледония/Ямайка/ДР Конго | Група K
  • 23:00 | Англия - Хорватия | Група L

18 июня                                                              

  • 02:00 | Гана - Панама | Група L
  • 05:00 | Узбекистан - Колумбия | Група K
  • 19:00 | Дания/С.Македония/Чехия/Ирландия - Южная Африка | Група А
  • 22:00 | Швейцария - Италия/С.Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина | Група B

19 июня                                                              

  • 01:00 | Канада - Катар | Група B
  • 04:00 | Мексика - Южная Корея | Група А
  • 22:00 | США - Австралия | Група D

20 июня                                                              

  • 01:00 | Шотландия - Марокко | Група C
  • 04:00 | Бразилия - Гаити | Група C
  • 07:00 | Турция/Румыния/Словакия/Косово - Парагвай | Група D
  • 20:00 | Нидерланды - Украина/Швеция/Польша/Албания | Група F
  • 23:00 | Германия - Кот д'Ивуар | Група E

21 июня                                                              

  • 03:00 | Эквадор - Кюрасао | Група E
  • 07:00 | Тунис - Япония | Група F
  • 19:00 | Испания - Саудовская Аравия | Група H
  • 22:00 | Бельгия - Иран | Група G

22 июня                                                              

  • 01:00 | Уругвай - мыс Верде | Група H
  • 04:00 | Новая Зеландия - Египет | Група G
  • 20:00 | Аргентина - Австрия | Група J

23 июня                                                              

  • 00:00 | Франция - Боливия/Суринам/Ирак | Група I
  • 03:00 | Норвегия - Сенегал | Група I
  • 06:00 | Иордания - Алжир | Група J
  • 20:00 | Португалия - Узбекистан | Група K
  • 23:00 | Англия - Гана | Група L

24 июня                                                              

  • 02:00 | Панама - Хорватия | Група L
  • 05:00 | Колумбия - Н.Каледония/Ямайка/ДР Конго | Група K
  • 22:00 | Швейцария - Канада | Група B
  • 22:00 | Италия/С.Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина - Катар | Група B

25 июня                                                              

  • 01:00 | Шотландия - Бразилия | Група C
  • 01:00 | Марокко - Гаити | Група C
  • 04:00 | Дания/С.Македония/Чехия/Ирландия - Мексика | Група А
  • 04:00 | Юг Африка - Южная Корея | Група А
  • 23:00 | Кюрасао - Кот-д'Ивуар | Група E
  • 23:00 | Эквадор - Германия | Група E

25 июня                                                              

  • 02:00 | Япония - Украина/Швеция/Польша/Албания | Група F
  • 02:00 | Тунис - Нидерланды | Група F
  • 05:00 | Турция/Румыния/Словакия/Косово - США | Група D
  • 05:00 | Парагвай - Австралия | Група D
  • 22:00 | Норвегия - Франция | Група I
  • 22:00 | Сенегал - Боливия/Суринам/Ирак | Група I

27 июня                                                              

  • 03:00 | Кабо-Верде - Саудовская Аравия | Група H
  • 03:00 | Уругвай - Испания | Група H
  • 06:00 | Египет - Иран | Група G
  • 06:00 | Новая Зеландия - Бельгия | Група G

28 июня                                                              

  • 00:00 | Панама - Англия | Група L
  • 00:00 | Хорватия - Гана | Група L
  • 02:30 | Колумбия - Португалия | Група K
  • 02:30 | Н.Каледония/Ямайка/ДР Конго - Узбекистан | Група K
  • 05:00 | Алжир - Австрия | Група J
  • 05:00 | Иордания - Аргентина | Група J

Плей-офф

1/16 финала                                                     

  • 29 июня, 20:00 | 1C - 2F
  • 29 июня, 23:30  1E - 3ABCDF
  • 30 июня, 04:00 | 1F - 2C
  • 30 июня, 20:00 | 2E - 2I
  • 1 июня, 00:00 | 1I - 3CDFGH
  • 1 июня, 04:00 | 1A - 3CEFHI
  • 1 июня, 19:00 | 1L - 3EHIJK
  • 1 июня, 23:00 | 1G - 3AEHIJ
  • 2 июня, 03:00 | 1D - 3BEFIJ
  • 2 июня, 22:00 | 1H - 2J
  • 3 июня, 02:00 | 2K - 2L
  • 3 июня, 06:00 | 1B - 3EFGIJ
  • 3 июня, 21:00 | 2D - 2G
  • 4 июня, 01:00 | 1J - 2H
  • 4 июня, 04:30 | 1K - 3DEIJL

1/8 финала                                                       

  • 4 июня, 20:00 | участники определятся позже               
  • 5 июня, 00:00 | участники определятся позже               
  • 5 июня, 23:00 | участники определятся позже               
  • 6 июня, 03:00 | участники определятся позже               
  • 6 июня, 22:00 | участники определятся позже               
  • 7 июня, 03:00 | участники определятся позже               
  • 7 июня, 19:00 | участники определятся позже               
  • 7 июня, 23:00 | участники определятся позже               

Четвертьфиналы                                                           

  • 9 июня, 23:00 | участники определятся позже               
  • 10 июня, 22:00 | участники определятся позже                            
  • 12 июня, 00:00 | участники определятся позже                            
  • 12 июня, 04:00 | участники определятся позже                            

Полуфиналы                                                    

  • 14 июня, 22:00 | участники определятся позже                            
  • 15 июня, 22:00 | участники определятся позже                            

Финал                                                 

  • 19 июня, 00:00 | проигравшие в полуфиналах               
  • 19 июня, 22:00 | победители полуфиналов                     

Финальный матч чемпионата мира пройдет на арене MetLife Stadium, в Нью-Джерси, который вмещает около 82 500 зрителей. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


