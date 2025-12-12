ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля
Чемпионат мира 2026 года должен пройти с 11 июня по 19 июля в трех странах - США, Мексике и Канаде.
За время проведения турнира состоится 104 матча. 48 команд поделены на 12 групп по четыре коллектива, каждая сыграет с каждой.
Затем 32 сборные выйдут в плей-офф турнира, где по Олимпийской системе определят чемпиона мира. ISPORT представляет расписание поединков будущего турнира.
Расписание матчей ЧМ-2026
Групповой этап
11 июня
- 22:00 | Мексика - ЮАР | Група А
12 июня
- 05:00 | Южная Корея - Дания/С.Македония/Чехия/Ирландия | Група А
- 22:00 | Канада - Италия/С.Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина | Група B
13 июня
- 04:00 | США - Парагвай | Група D
- 22:00 | Катар - Швейцария | Група B
14 июня
- 01:00 | Бразилия - Марокко | Група C
- 04:00 | Гаити - Шотландия | Група C
- 07:00 | Австралия - Турция/Румыния/Словакия/Косово | Група D
- 20:00 | Германия - Кюрасао | Група E
- 23:00 | Нидерланды - Япония | Група F
15 июня
- 02:00 | Кот д'Ивуар - Эквадор | Група E
- 05:00 | Украина/Швеция/Польша/Албания - Тунис | Група F
- 19:00 | Испания - Кабо-Верде | Група H
- 22:00 | Бельгия - Египет | Група G
16 июня
- 01:00 | Саудовская Аравия - Уругвай | Група H
- 04:00 | Иран - Новая Зеландия | Група G
- 22:00 | Франция - Сенегал | Група I
17 июня
- 01:00 | Боливия/Суринам/Ирак - Норвегия | Група I
- 04:00 | Аргентина - Алжир | Група J
- 07:00 | Австрия - Иордания | Група J
- 20:00 | Португалия - Н.Каледония/Ямайка/ДР Конго | Група K
- 23:00 | Англия - Хорватия | Група L
18 июня
- 02:00 | Гана - Панама | Група L
- 05:00 | Узбекистан - Колумбия | Група K
- 19:00 | Дания/С.Македония/Чехия/Ирландия - Южная Африка | Група А
- 22:00 | Швейцария - Италия/С.Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина | Група B
19 июня
- 01:00 | Канада - Катар | Група B
- 04:00 | Мексика - Южная Корея | Група А
- 22:00 | США - Австралия | Група D
20 июня
- 01:00 | Шотландия - Марокко | Група C
- 04:00 | Бразилия - Гаити | Група C
- 07:00 | Турция/Румыния/Словакия/Косово - Парагвай | Група D
- 20:00 | Нидерланды - Украина/Швеция/Польша/Албания | Група F
- 23:00 | Германия - Кот д'Ивуар | Група E
21 июня
- 03:00 | Эквадор - Кюрасао | Група E
- 07:00 | Тунис - Япония | Група F
- 19:00 | Испания - Саудовская Аравия | Група H
- 22:00 | Бельгия - Иран | Група G
22 июня
- 01:00 | Уругвай - мыс Верде | Група H
- 04:00 | Новая Зеландия - Египет | Група G
- 20:00 | Аргентина - Австрия | Група J
23 июня
- 00:00 | Франция - Боливия/Суринам/Ирак | Група I
- 03:00 | Норвегия - Сенегал | Група I
- 06:00 | Иордания - Алжир | Група J
- 20:00 | Португалия - Узбекистан | Група K
- 23:00 | Англия - Гана | Група L
24 июня
- 02:00 | Панама - Хорватия | Група L
- 05:00 | Колумбия - Н.Каледония/Ямайка/ДР Конго | Група K
- 22:00 | Швейцария - Канада | Група B
- 22:00 | Италия/С.Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина - Катар | Група B
25 июня
- 01:00 | Шотландия - Бразилия | Група C
- 01:00 | Марокко - Гаити | Група C
- 04:00 | Дания/С.Македония/Чехия/Ирландия - Мексика | Група А
- 04:00 | Юг Африка - Южная Корея | Група А
- 23:00 | Кюрасао - Кот-д'Ивуар | Група E
- 23:00 | Эквадор - Германия | Група E
25 июня
- 02:00 | Япония - Украина/Швеция/Польша/Албания | Група F
- 02:00 | Тунис - Нидерланды | Група F
- 05:00 | Турция/Румыния/Словакия/Косово - США | Група D
- 05:00 | Парагвай - Австралия | Група D
- 22:00 | Норвегия - Франция | Група I
- 22:00 | Сенегал - Боливия/Суринам/Ирак | Група I
27 июня
- 03:00 | Кабо-Верде - Саудовская Аравия | Група H
- 03:00 | Уругвай - Испания | Група H
- 06:00 | Египет - Иран | Група G
- 06:00 | Новая Зеландия - Бельгия | Група G
28 июня
- 00:00 | Панама - Англия | Група L
- 00:00 | Хорватия - Гана | Група L
- 02:30 | Колумбия - Португалия | Група K
- 02:30 | Н.Каледония/Ямайка/ДР Конго - Узбекистан | Група K
- 05:00 | Алжир - Австрия | Група J
- 05:00 | Иордания - Аргентина | Група J
Плей-офф
1/16 финала
- 29 июня, 20:00 | 1C - 2F
- 29 июня, 23:30 1E - 3ABCDF
- 30 июня, 04:00 | 1F - 2C
- 30 июня, 20:00 | 2E - 2I
- 1 июня, 00:00 | 1I - 3CDFGH
- 1 июня, 04:00 | 1A - 3CEFHI
- 1 июня, 19:00 | 1L - 3EHIJK
- 1 июня, 23:00 | 1G - 3AEHIJ
- 2 июня, 03:00 | 1D - 3BEFIJ
- 2 июня, 22:00 | 1H - 2J
- 3 июня, 02:00 | 2K - 2L
- 3 июня, 06:00 | 1B - 3EFGIJ
- 3 июня, 21:00 | 2D - 2G
- 4 июня, 01:00 | 1J - 2H
- 4 июня, 04:30 | 1K - 3DEIJL
1/8 финала
- 4 июня, 20:00 | участники определятся позже
- 5 июня, 00:00 | участники определятся позже
- 5 июня, 23:00 | участники определятся позже
- 6 июня, 03:00 | участники определятся позже
- 6 июня, 22:00 | участники определятся позже
- 7 июня, 03:00 | участники определятся позже
- 7 июня, 19:00 | участники определятся позже
- 7 июня, 23:00 | участники определятся позже
Четвертьфиналы
- 9 июня, 23:00 | участники определятся позже
- 10 июня, 22:00 | участники определятся позже
- 12 июня, 00:00 | участники определятся позже
- 12 июня, 04:00 | участники определятся позже
Полуфиналы
- 14 июня, 22:00 | участники определятся позже
- 15 июня, 22:00 | участники определятся позже
Финал
- 19 июня, 00:00 | проигравшие в полуфиналах
- 19 июня, 22:00 | победители полуфиналов
Финальный матч чемпионата мира пройдет на арене MetLife Stadium, в Нью-Джерси, который вмещает около 82 500 зрителей.
