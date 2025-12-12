iSport.ua
Александрия - Кудривка 1:1: обзор матча и результат игры 12.12.2025

"Горожане" не удержали минимальное преимущество после быстрого гола.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Александрия и Кудривка сыграли вничью / ФК Александрия
В пятницу, 12 декабря, Александрия домашним матчем с Кудривкой открыла последний перед зимним перерывом тур украинской Премьер-лиги.

Хозяева поля быстро сумели выйти вперед в поединке, однако во втором тайме гости отыгрались благодаря пенальти, завершив встречу вничью 1:1.

Читай также: УПЛ: Александрия и Кудривка сыграли вничью, Металлист 1925 одолел Оболонь

Начало матча было отложено из-за воздушной тревоги, а после стартового свистка Александрия сумела повести в противостоянии уже на первой минуте. "Горожане" организовали атаку, в ходе которой Николай Огарков подал с левого фланга в штрафную, а Жота на дальней головой переправил мяч в сетку.

Во втором тайме Кудривка владела преимуществом и смогла сравнять счет. Илья Ухань сфолил в своей штрафной против Олега Пушкарева, а арбитр после консультации с VAR назначил пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки на 62-й минуте реализовал Андрей Сторчоус.

Набрав 11 очков, Александрия занимает на данный момент предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка идет на 13-й строчке, имея в своем активе 15 баллов.

Статистика матча Александрия - Кудривка 16-го тура чемпионата Украины

Александрия - Кудривка 1:1

Голы: Жота, 1 - Сторчоус, 62 (пен.)

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 11 - 19
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 11
Фолы: 19 - 3

Александрия: Макаренко - Ухань, Кампуш, Боль, Огарков (Прокопенко, 80) - Мышнев (Жонатан, 90+2), Ващенко, Булеца (Фернандо, 69) - Жота (Хуссейн, 69), Кастильо (Кулаков, 46, Шостак, Шостак), Цара.

Кудривка: Яшков - Мачелюк, Сердюк, Векляк, Мельничук (Гусев, 84) - Нагнойный (Думанюк, 74), Сторчоус, Лосенко - Морозко (Свитюха, 46, Коркишко, 89), Легостаев (Фримпонг, 74), Пушкарев (Рогозинский, 66).

Предупреждения: Ухань, Огарков, Мышнев, Ващенко - Фримпонг.

