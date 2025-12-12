iSport.ua
Мбаппе сравнялся в цене с самыми дорогими игроками мира

Француз догнал своих конкурентов.
Сегодня, 18:56       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Известный портал Трансфермаркт обновил цены игроков.

Нападающий Реала Килиан Мбаппе подорожал на 20 млн евро, его цена составила 200 млн евро.

Таким образом француз теперь стал самым дорогим игроком мира наравне с Эрлингом Холандом и Ламином Ямалем.

На чертой строчке расположился потерявший в цене Джуд Беллингем, чья стоимость составила 160 млн евро. А за ним расположились Винисиус (150 млн) и Педри (140 млн), чьи стоимости не изменились.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 21 матч, отметился 25 голами и 4 ассистами.

Ранее также сообщалось, что бывший лидер сборной Франции готов вернуться в команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

