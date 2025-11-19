iSport.ua
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards

Организаторы награды представили список из 25 номинантов.
Сегодня, 14:05       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Стал известен перечень претендентов на награду лучшему игроку 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

За приз поборются 25 номинантов.

Претенденты на награду Globe Soccer Awards:

  • Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити/ПСЖ, Италия)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
  • Виктор Дьекереш (Арсенал/Спортинг, Швеция)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
  • Александер Исак (Ливерпуль/Ньюкасл, Швеция)
  • Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
  • Гарри Кейн (Бавария, Англия)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
  • Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
  • Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
  • Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
  • Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
  • Нуну Тавареш (ПСЖ, Португалия)
  • Майкл Олисе (Бавария, Франция)
  • Коул Палмер (Челси, Англия)
  • Педри (Барселона, Испания)
  • Рафинья (Барселона, Бразилия)
  • Деклан Райс (Арсенал, Англия)
  • Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
  • Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • Витинья (ПСЖ, Португалия)
  • Флориан Вирц (Ливерпуль/Байер, Германия)
  • Ламин Ямаль (Барселона, Испания)

Голосование за победителя проводится на официальном сайте организаторов премии.

Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае, ОАЭ.

Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом по версии Globe Soccer Awards был признан вингер Реала Винисиус Жуниор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Усман Дембеле globe soccer awards Ламин Ямаль

