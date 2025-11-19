Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Организаторы награды представили список из 25 номинантов.
Стал известен перечень претендентов на награду лучшему игроку 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
За приз поборются 25 номинантов.
Претенденты на награду Globe Soccer Awards:
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити/ПСЖ, Италия)
- Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- Виктор Дьекереш (Арсенал/Спортинг, Швеция)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- Александер Исак (Ливерпуль/Ньюкасл, Швеция)
- Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
- Гарри Кейн (Бавария, Англия)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
- Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
- Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
- Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
- Нуну Тавареш (ПСЖ, Португалия)
- Майкл Олисе (Бавария, Франция)
- Коул Палмер (Челси, Англия)
- Педри (Барселона, Испания)
- Рафинья (Барселона, Бразилия)
- Деклан Райс (Арсенал, Англия)
- Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
- Витинья (ПСЖ, Португалия)
- Флориан Вирц (Ливерпуль/Байер, Германия)
- Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST MEN'S PLAYER are: pic.twitter.com/jwcvLt4i9e— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025
Голосование за победителя проводится на официальном сайте организаторов премии.
Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае, ОАЭ.
Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом по версии Globe Soccer Awards был признан вингер Реала Винисиус Жуниор.
