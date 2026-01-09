Хаби Алонсо оценил шансы Мбаппе сыграть в финале Суперкубка

Может усилить Реал в матче против Барселоны.

Накануне прошёл полуфинальный матч в рамках Суперкубка Испании, в котором мадридский Реал разобрался с принципиальным соперником Атлетико Мадрид.

Во время игры отсутствовала главная звезда "королевского" клуба Килиан Мбаппе. Из-за повреждения, которое он получил в конце ноября, француз не отправился вместе с командой в Саудовскую Аравию. Напомним, что у него растяжение связок колена.

Однако главный тренер Реала Хаби Алонсо поделился мыслями касательно физического состояния француза и его шансов появления на поле в матче против Барселоны.

"Финал — это другое. Мбаппе прилетит в Саудовскую Аравию в пятницу. Ему намного лучше. Он тренировался и чувствует себя хорошо. Его шансы выйти на поле такие же, как и у всех остальных в команде", — цитирует испанского специалиста официальный сайт Реала.

Напомним, что финал пройдёт 11 января в 21:00 по киевскому времени. К слову, чемпионат Испании планирует перенести Суперкубок Испании в другую страну и на другую дату.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!