Мбаппе отказывается от операции

Делает ставку на восстановление без скальпеля перед решающими турнирами.

Килиан Мбаппе не хочет проводить операцию на колене, чтобы не пропустить чемпионат мира.

По информации AS, форвард Реал Мадрид продолжает играть через боль в колене. Мадридский клуб предложил французу провести операцию, однако Мбаппе отказался.

Отмечается, что 27-летний нападающий принял решение продолжать консервативное лечение, что внутри Реала не одобряют.

"Королевский" клуб считает, что дискомфорт уже перешёл в полноценную травму колена форварда, и необходимо срочно сделать операцию, чтобы не ухудшить ситуацию.

Ранее появилась информация о том, что французский нападающий поможет Реалу в 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА.

