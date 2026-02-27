iSport.ua
Мбаппе отказывается от операции

Делает ставку на восстановление без скальпеля перед решающими турнирами.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе не хочет проводить операцию на колене, чтобы не пропустить чемпионат мира.

По информации AS, форвард Реал Мадрид продолжает играть через боль в колене. Мадридский клуб предложил французу провести операцию, однако Мбаппе отказался.

Отмечается, что 27-летний нападающий принял решение продолжать консервативное лечение, что внутри Реала не одобряют.

"Королевский" клуб считает, что дискомфорт уже перешёл в полноценную травму колена форварда, и необходимо срочно сделать операцию, чтобы не ухудшить ситуацию.

Ранее появилась информация о том, что французский нападающий поможет Реалу в 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА.

