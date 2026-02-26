Ягелонния была в шаге от камбека с Фиорентиной

Польский клуб сделал все, чтобы пройти дальше.

В четверг, 26 февраля, Фиорентина принимала дома Ягелоннию в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги конференций. Первый матч "фиалки" выиграли 3:0 и не ждали никаких проблем дома.

Поляки сразу показали, что приехали отыгрываться, прижав хозяев к своим воротам. А на 23-й минуте 19-летний Давид Мазурек открыл счёт, и увеличил отрыв до двух голов ещё до конца тайма.

В перерыве Ваноли решил сменить кипера, выпустив Давида де Хею, однако и опытный испанец не спас ситуацию.

Уже на 49-й минуте Мазурек восстановил паритет в противостоянии, переведя матч в овертаймы. И лишь в дополнительное время Фиорентина наконец проснулась, отгрузим полякам два гола.

Ягелонния лично поставила точку в матче голом Имаса на старте второго овертайма, осталась вдесятером и все же не сумела громко завершить матч.

Фиорентина - Ягелонния 2:4 (первый матч 3:0)

Голы: Фаджоли, 107, Романчук (автогол), 114 - Мазурек, 23, 45+3, 49, Имас, 118

