Ферстаппен: Прямо сейчас Ред Булл не будет бороться за победы

Команда и не планировала домининировать со старта.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен по обыкновению пессимистично настроен на старт сезона.

Хотя гонщик и признал, что на тестах его команда практически не испытывала проблем, что стало приятным бонусом.

Однако команда и не рассчитывала сразу бороться за победу, особенно, с учетом нового регламента и собственного двигателя.

У нас и правда было совсем мало проблем на тестах. И мне кажется выдающимся достижением, что Ред Булл удалось организовать работу такого большого количества людей и сконструировать собственный двигатель. В этом отношении я очень доволен.

При этом, смотря на темп Ред Булл я понимаю, что нам нужно сделать еще один шаг вперед, чтобы бороться за самые высокие места. Потому что прямо сейчас, как мне кажется, Ред Булл не будет бороться за победы в гонках. Хотя нам нужно быть реалистами – мы и не ждали, что будем бороться за победы с самого начала, сразу после перехода на новый регламент и только начав использовать собственный двигатель

Ранее также сообщалось, что также за победы не будет бороться и Астон Мартин.

