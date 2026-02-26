iSport.ua
Мбаппе поможет Реалу в 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда постепенно восстанавливается от травм.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе сыграет в следующем матче Лиги чемпионов, утверждает COPE.

Напомним, что француз пропустил ответный матч против Бенфики из-за проблем с коленом.

В клубе уверены, что Мбаппе сможет принять участие уже в 1/8 финала. Хотя, вероятней всего, француз пропустит матчи с Хетафе и Сельтой в Ла Лиге.

Также уже к матчу с Сельтой должен вернуться Дин Хейсен, Джуд Беллингем и Дани Себальос могут сыграть против Атлетико 22 марта и только Эдер Милитао точно пропустит матчи 1/8 финала.

Также ранее в Барселоне назвали сроки восстановления Френки де Йонга.

