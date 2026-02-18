Мбаппе: Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе прокомментировал конфлик между своим партнером Винисиусом Жуниором и игроком Бенфики Джанлукою Престианни в матче Лиги чемпионов.

"25-й номер Бенфики, не хочу вспоминать его имя, он этого не заслужил, называл Винисиуса обезьяной, он сделал это пять раз", - приводит слова Мбаппе Teledeporte.

"Я это видел. У УЕФА есть лучшие камеры, теперь нам остается ждать. Это неприемлемо. Бенфика — топ-клуб, ничего против них нет, но этот парень больше никогда не должен играть в Лиге чемпионов".

Ранее ситуацию также прокомментировал бывший тренер Реала, ныне возглавляющий Бенфику, Жозе Моуриньо.

