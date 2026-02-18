Полиция задержала футболиста, побившего сотрудника ТЦК

Футболист Даниил Колесник, выступавший за Колос-2, накануне стал участником конфликта, в результате которого он ударил сотрудника ТЦК.

Позже игрок сам же выложил видео, но через некоторое время его удалил.

Теперь же Национальная полиция сообщила о том, что задержала Колесника. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что Колос оперативно отреагировал на инцидент и огласил об увольнении футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!