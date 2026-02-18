iSport.ua
Футбол

Бенфика - Реал Мадрид 0:1 Видео гола и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча Лиги чемпионов УЕФА, который прошел 17 февраля 2026 года.
Сегодня, 09:20       Автор: Василий Войтюк
Бенфика - Реал М / Getty Images
Бенфика - Реал М / Getty Images

В первом матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал одержал победу над лиссабонской Бенфикой на поле противника со счетом 1:0.

Команды представили напряженное противостояние, главным событием которого стал не только победный гол Винисиуса Жуниора в начале второго тайма, но и поведение бразильского нападающего Реала с последующим всплеском эмоций с обеих сторон. Есть даже подозрения в проявлении расизма.

Предлагаем вам видео лучших моментов матча Бенфика - Реал Мадрид в рамках предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2025/26:

Бенфика - Реал Мадрид 0:1
Гол: Винисиус, 50

После поединка сам Винисиус также прокомментировал ситуацию, которая сложилась сразу после его гола.

