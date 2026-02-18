Бенфика - Реал Мадрид 0:1 Видео гола и обзор матча

В первом матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал одержал победу над лиссабонской Бенфикой на поле противника со счетом 1:0.



Команды представили напряженное противостояние, главным событием которого стал не только победный гол Винисиуса Жуниора в начале второго тайма, но и поведение бразильского нападающего Реала с последующим всплеском эмоций с обеих сторон. Есть даже подозрения в проявлении расизма.

Предлагаем вам видео лучших моментов матча Бенфика - Реал Мадрид в рамках предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2025/26:

Бенфика - Реал Мадрид 0:1

Гол: Винисиус, 50

После поединка сам Винисиус также прокомментировал ситуацию, которая сложилась сразу после его гола.

