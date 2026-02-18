iSport.ua
Марсель определился с новым тренером

Хабиб Бейе согласился возглавить клуб.
Сегодня, 19:02       Автор: Андрей Безуглый
Хабиб Бейе / Getty Images
Хабиб Бейе / Getty Images

Марсель назначит Хабиба Бейе новым главным тренером, утверждает Фабрис Хокинс.

Напомним, что провансальцы расстались с Роберто де Дзерби, а затем не сумели убедить Хаби Алонсо.

В итоге Марсель сумел достичь соглашения с Хабибом Бейе. 48-летний сенегалец согласился возглавить клуб до 2027 года.

Отметим, что в начале месяца Бейе был отправлен в отставку руководством Ренна. Также ранее тренировал парижский Ред Стар.

Ранее также Моуринью прокомментировал эпизод с Винисиусом.

