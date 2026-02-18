Барселона пытается сбить ценник на Рэшфорда

МЮ не готов идти на уступки.

Барселона намерена сохранить Маркуса Рэшфорда, утверждает Фабрицио Романо.

Однако, по информации инсайдера, каталонцы хотят уменьшить цену потенциального трансфера. Напомним, что в арендном сделке прописаны 30 млн евро.

Каталонцы хотят заплатить за англичанина, как можно меньше. Однако манкунианцы не планируют идти ни на какие уступки.

Так же небольшим камнем преткновения может стать зарплата англичанина, на которой также хотелось бы сэкономить.

В текущем сезоне Рэшфорд провел за каталонцев 34 матча, отметившись 10 голами и 13 ассистами.

