Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах

Казахстанский клуб хотя бы забил гол престижа.
Вчера, 21:42       Автор: Андрей Безуглый
Энтони Гордон / Getty Images
Энтони Гордон / Getty Images

В среду, 18 февраля, Карабах принимал дома Ньюкасл.

План казахстанского клуба на игру рухнул почти сразу же, Гордон открыл счет уже на третьей минуте. А еще через пять Тиав удвоил счет.

У хозяев неплохо получалось бороться за контроль мяча, однако как взломать оборону "сорок" у них идей не было. Зато были они у Ньюкасла, и к концу тайма Гордон успел оформить покер.

Забить свой гол престижа Карабх смог на старте второго тайма, но это мало чем помогло команде. Несмотря на то, что у ворот Поупа стали возникать моменты, следующий гол также записал на свой счет Ньюкасл.

Мерфи поставил точку уже на 72-й минуте, хотя "сороки" и могли довести счет до совершенно неприличного.

Карабах - Ньюкасл 1:6
Голы: Джафаркулиев, 54 - Гордон, 3, 32, 33, 45+1, Тиав, 8, Мерфи, 72

Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии
Жеребьевка Кубка Англии: Арсенал и Челси получили команды Футбольной лиги Жеребьевка Кубка Англии: Арсенал и Челси получили команды Футбольной лиги
Ньюкасл в большинстве выбил Астон Виллу из Кубка Англии Ньюкасл в большинстве выбил Астон Виллу из Кубка Англии
Лига чемпионов: Буде/Глимт обыграл Интер, Атлетико не справился с Брюгге Лига чемпионов: Буде/Глимт обыграл Интер, Атлетико не справился с Брюгге

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Бокс: расписание боев
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
Лига Чемпионов00:09
Лига чемпионов: Буде/Глимт обыграл Интер, Атлетико не справился с Брюгге
Европа00:07
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Интер сенсационно уступил Буде/Глимт
Европа23:45
Милан и Комо поделили очки
Европа23:10
Арбелоа: Не думаю, что Винисиус стал бы выдумывать
Олимпийские игры22:35
Гандей не сумел пробиться в полуфинал шорттрека
Киберспорт22:25
NaVi уверенно разбили Xtreme Gaming на DreamLeague Season 28
Лига Чемпионов21:42
Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах
Европа20:40
Барселона пытается сбить ценник на Рэшфорда
Украина20:15
В Украине может появится еще один кубок
