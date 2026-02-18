Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах

В среду, 18 февраля, Карабах принимал дома Ньюкасл.

План казахстанского клуба на игру рухнул почти сразу же, Гордон открыл счет уже на третьей минуте. А еще через пять Тиав удвоил счет.

У хозяев неплохо получалось бороться за контроль мяча, однако как взломать оборону "сорок" у них идей не было. Зато были они у Ньюкасла, и к концу тайма Гордон успел оформить покер.

Забить свой гол престижа Карабх смог на старте второго тайма, но это мало чем помогло команде. Несмотря на то, что у ворот Поупа стали возникать моменты, следующий гол также записал на свой счет Ньюкасл.

Мерфи поставил точку уже на 72-й минуте, хотя "сороки" и могли довести счет до совершенно неприличного.

Карабах - Ньюкасл 1:6

Голы: Джафаркулиев, 54 - Гордон, 3, 32, 33, 45+1, Тиав, 8, Мерфи, 72

