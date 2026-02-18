Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии

Накануне прошли первые матчи стадии 1/16 финала Лиги чемпионов, а уже сегодня, 18 февраля, мы увидим еще четыре поединка.

В некоторых парах есть очевидный андердог, которому только чудо поможет одержать победу, а в других сложно определиться, кто же станет лучше.

18 февраля, 19:45 | Карабах (22) — Ньюкасл Юнайтед (12)

Азербайджанский Карабах – одна из главных сенсаций основного этапа Лиги чемпионов. На проход этого коллектива в плей-офф не ставил почти никто, но это им удалось. Но вот пройти дальше будет очень тяжело.

У Ньюкасла был сложный период на старте года, но в двух последних матчах они обыграли на выезде Тоттенхэм и Астон Виллу, несколько улучшив настроение. И все же уровень команд и уровень исполнителей просто не позволяет "сорокам" проигрывать даже в первом матче на выезде.

По версии betking на победу Ньюкасл Юнайтед можно поставить с коэффициентом 1.41, тогда как потенциальный успех Карабаха оценивается показателем 7.90. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 5.15.

Интересный факт: Карабах никогда не побеждал английские команды, только раз сыграв вничью и еще девять раз проиграв.

18 февраля, 22:00 | Олимпиакос (18) — Байер Леверкузен (16)

Еще одна пара, которую мы уже могли наблюдать в нынешнем сезоне: в 7-м туре основного этапа эти соперники уже играли между собой, и тогда Олимпиакос одолел Байер Леверкузен, забив дважды до перерыва.

Теперь греки будут без Романа Яремчука, а германский клуб попытается взять реванш. На руку "фармацевтам" играет нынешняя форма Олимпиакоса, переживающего неудачный отрезок: только одна победа в четырех матчах февраля и ни одного забитого мяча в двух последних играх.

По версии betking на победу Олимпиакоса можно поставить с коэффициентом 2.51, тогда как потенциальный успех Байера оценивается показателем 2.98. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 3.38.

Интересный факт: Олимпиакос не мог обыграть немецкие команды в 13 матчах подряд, пока не обыграл Байер в 7-м туре.

18 февраля, 22:00 | Брюгге (19) — Атлетико Мадрид (14)

Атлетико Мадрид были очень близки к выходу в 1/8 финала напрямую, но ничья с Галатасараем и поражение Буде/Глимт в последнем туре, отбросили команду Диего Симеоне на 14-ю строчку. А вот Брюгге пробился в плей-офф благодаря двум победам в конце основного этапа.

В последних двух поединках Атлетико продемонстрировали противоположные результаты: сначала разгромили Барселону, а затем потерпели болезненное поражение от Райо Вальекано. Брюгге надеется в этом матче увидеть ту версию "матрасников", которая играла с Райо. У самого "Клуба" последние результаты не идеальны, но все за последний месяц у них 5 побед в 6 матчах).

Интересный факт: Брюгге никогда не проигрывал Атлетико дома, в трех матчах они даже не пропускали от мадридцев (две победы и ничья).

По версии betking, на победу Брюгге можно поставить с коэффициентом 3.80, тогда как потенциальный успех Атлетико Мадрид оценивается показателем 1.87. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 3.80.

18 февраля, 22:00 | Буде/Глимт (23) — Интер (10)

Ехать играть зимой в холодную Норвегию, далеко не самое приятное занятие, а особенно после такого тяжелого поединка, который Интер провел в минувшие выходные против Ювентуса. И все же команде Кристиана Киву придется показывать, что они не зря вышли в финал прошлого года.

Недооценивать норвежцев они точно не будут, потому что уже доказали, что способны побеждать фаворитов. Впрочем, эксперты все же ожидают успеха Интера, который находится в хорошем состоянии и почти не имеет кадровых проблем.

По версии betking на победу Интера можно поставить с коэффициентом 1.73, в то время как потенциальный успех Буде/Глимта оценивается показателем 4.60. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.25.

