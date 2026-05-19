Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри

Украинский чемпион отдает предпочтение Эй Джею в поединке своих экс-соперников.
Сегодня, 15:02       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что Энтони Джошуа должен победить Тайсона Фьюри в их будущем поединке.

Украинский боксер отметил, что считает "Цыганского короля" отличным бойцом, однако, смотря на совместную работу с Эй Джеем, считает, что ему по силам одолеть соперника.

"Мы поможем Эй Джею в тренировочном процессе. По моему мнению, Джошуа победит Фьюри. Тайсон - невероятный боец и соперник, мой бывший оппонент. Но я смотрю на то, как работает Энтони и как он меняется.

Мне нравится Фьюри. Послушайте, он мой лучший друг, "жадное пузо". Эй, жадный, я люблю тебя. Он потрясающий боец, но больше я желаю победы Энтони. Думаю, он ее заслуживает", - сказал Усик в комментарии BBC Sports.

Ранее Фьюри подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Джошуа.

