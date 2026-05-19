Фьюри подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Джошуа

Британский экс-чемпион собирается серьезно подготовиться к будущему мегафайту.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своих планах на этот год, заявив, что не собирается простаивать в ближайшее время.

Британский боксер отметил, что после своей победы в апреле над Арсланбеком Махмудовым и перед будущей встречей в ринге с Энтони Джошуа он собирается провести в августе промежуточный бой.

"Мой план на этот год включает три боя: в апреле, в августе и когда будет объявлен большой поединок - в октябре или ноябре.

Пока у нас нет соперника, но это никогда не было главным. Главное, что я подерусь с кем-то. Оппонентом может быть хоть кто угодно, хоть Майк Тайсон. Для меня это не имеет значения. Просто нужно подраться, чтобы стать острее перед большим боем", - сказал Фьюри в комментарии FurociTV.

Ранее сообщалось, что Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе.

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
