Плей-офф НХЛ: Монреаль обыграл Баффало в решающем седьмом матче

В ночь на вторник, 19 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч второго раунда Кубка Стэнли.

Монреаль в решающем седьмом поединке одержал победу в овертайме со счетом 3:2 над Баффало и вышел в финал Восточной конференции.

Результат матча плей-офф НХЛ за 18 мая

Баффало – Монреаль – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Дано (Тексье, Гуле), 0:2 – 14 Болдук (Хатсон, Сузуки), 1:2 – 33 Гринуэй (Маленстин, Самуэльссон), 2:2 – 46 Далин (Маклауд, Пауэр), 2:3 – 71 Ньюхук (Каррье)

Счет в серии: 3-4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!