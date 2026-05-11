Плей-офф НХЛ: Монреаль разобрался с Баффало, Анахайм взял верх над Вегасом

В ночь на понедельник, 11 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча второго раунда Кубка Стэнли.

Монреаль одержал победу над Баффало и вышел вперед в серии, а Анахайм сравнял счет в противостоянии с Вегасом.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 10 мая

Монреаль – Баффало – 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Томпсон (Далин), 1:1 – 15 Ньюхук (Эванс), 2:1 – 26 Кофилд (Демидов, Хатсон), 3:1 – 30 Болдук (Каррье, Велено), 4:1 – 32 Слафковски (Кофилд, Хатсон), 4:2 – 34 Далин (Доун, Томпсон), 5:2 – 48 Дак (Дано, Тексье), 6:2 – 55 Ньюхук (Эванс, Сузуки)

Счет в серии: 2-1

Анахайм – Вегас – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Сеннеке (Готье, Киллорн), 1:1 – 10 Дорофеев (Айкел, Марнер), 2:1 – 15 Гранлунд (Вил), 2:2 – 24 Хауден (Марнер, Карлссон), 3:2 – 37 Киллорн (Сеннеке, Готье), 4:2 – 43 Мур (Зеллвегер, Готье), 4:3 – 58 Гертл (Айкел, Марнер)

Счет в серии: 2-2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!