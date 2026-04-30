Плей-офф НХЛ: Филадельфия четвертый раз обыграла Питтсбург, победы Монреаля и Вегаса

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:54       Автор: Игорь Мищук
Филадельфия прошла Питтсбург / Getty Images

В ночь на четверг, 30 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 29 апреля

Тампа-Бэй – Монреаль – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Галлахер (Ньюхук), 1:1 – 26 Джеймс (Гурде, Гонсалвеш), 1:2 – 27 Дак (Гуле, Болдук), 2:2 – 37 Генцел, 2:3 – 41 Тексье (Сузуки, Хатсон)

Счет в серии: 2-3

Филадельфия – Питтсбург – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 77 Йорк (Кэйтс, Мичков)

Счет в серии: 4-2

Вегас – Юта – 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 17 Марино (Шмалц, Келлер), 1:1 – 19 Дорофеев (Айкел, Гертл), 1:2 – 30 Крауз (Сергачев, Келлер), 2:2 – 35 Дорофеев (Барбашев, Теодор), 3:2 – 37 Теодор (Стоун), 3:3 – 45 Гюнтер (Уигар, Ямамото), 3:4 – 52 Карконе (Керфут), 4:4 – 59 Дорофеев (Айкел, Смит), 5:4 – 85 Хауден (Марнер)

Счет в серии: 3-2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

