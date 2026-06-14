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UFC поднял бонусы на турнире в Белом доме

Дана Уайт раскрыл суммы бонусов.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Арена UFC Freedom 250 / Getty Images
Арена UFC Freedom 250 / Getty Images

UFC объявил об увеличении бонусов за лучшие выступления на турнире, который пройдёт в Белом доме.

Об этом бонусе от промоушена объявил сам глава Дана Уайт на одной из пресс-конференций.

По имеющейся информации, за "выступление вечера" бойцы получат 425 тысяч долларов, а за "бой вечера" 400 тысяч долларов. Турнир состоится в Вашингтоне в ночь с 14 на 15 июня.

Напомним, что в главном карде запланированы поединки Сирила Гана с Алексом Перейрой за временный титул в тяжёлом весе и Илии Топурии против Джастина Гейджи за чемпионство в лёгком дивизионе.

Тем временем мексиканский чемпион хочет биться с Василием Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт

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