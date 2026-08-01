Бывший советник Ред Булл разрушил надежды австрийской команды на титул-2026

Гельмут Марко оценил перспективы Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне и признался, что не верит в повторение прошлогоднего камбэка.

По словам бывшего советника Ред Булл, болиду команды не хватает стабильности, а главными соперниками остаются Макларен и Феррари, которые сейчас выглядят сильнее.

Кроме того, Марко намекнул, что взаимодействие Ферстаппена с инженерами проходит не лучшим образом, сообщает GPblog.

При этом австриец выразил надежду, что нидерландский пилот продолжит выступать за Ред Булл и не покинет команду в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен посетил яхту босса Мерседеса.

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