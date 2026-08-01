Реал не может завершить трансфер Диоманде

Переговоры по вингеру зашли в тупик.

Переговоры между Реалом и РБ Лейпциг по трансферу Яна Диоманде временно зашли в тупик, пишет Sky Sport.

Отмечается, что немецкий клуб пока не ответил на последнее предложение мадридцев и продолжает требовать за 19-летнего вингера 120 миллионов евро плюс бонусы.

Тем временем сам Диоманде заинтересован в переходе в Реал и рассчитывает избежать участия в предсезонном сборе Лейпцига в Австрии.

Добавим, что если вингер всё же отправится с командой, он надеется не тренироваться и пропустить товарищеский матч, чтобы не рисковать потенциальным трансфером.

К слову, экс-игрок Реала признал, что мечтал быть в одной команде с Месси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!