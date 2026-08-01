Гави грозит дисквалификация из-за провокации Паредеса

Испанца могут наказать за то, что его ударили.

Полузащитник сборной Испании Гави может получить дисквалификацию после стычки с аргентинскими футболистами в финале чемпионата мира‑2026.

ФИФА открыла дисциплинарное дело, однако Королевская испанская футбольная федерация уже готовит апелляцию, сообщает Mundo Deportivo.

Однако в RFEF утверждают, что хавбек Барселоны не провоцировал конфликт, а сам стал жертвой агрессии со стороны Леандро Паредеса.

Испанская сторона намерена добиться отмены наказания, при этом ФИФА также расследует действия нескольких представителей сборной Аргентины, включая Паредеса, Науэля Молину, Тьяго Альмаду и помощника тренера Роберто Айялу.

К слову, Челси получил условный трансферный бан, лондонцы признали вину в нарушении правил FA.

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