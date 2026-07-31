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Футбол

Челси получил условный трансферный бан

Лондонцы признали вину в нарушении правил FA.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Челси был официально оштрафован за нарушение правил FA. 

Напомним, что еще в 2023 году против клуба были выдинуты обвинения по 74 пунктам. Все они касались незаконных выплат агентам во времена абрамовича.

В итоге Челси признал вину по всем пунктам. Независимая регулирующая комиссия оштрафовала клуб на 10 млн фунтов, а также лишении шести очков условно сроком до 30 июня 2027 года.

Клуб обжаловал лишение очков, и в итоге получил вместо этого условный трансферный бан на следующие два окна.

Штраф же обжалованию не подлежит. Всю сумму FA намерена направить на развитие детского футбола.

Ранее также сообщалось, что Борнмут подпишет португальского таланта.

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