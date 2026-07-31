Борнмут подпишет бывшего таланта Бенфики

Борнмут договорился с Бенфикой о трансфере Антониу Силвы, утверждает Бен Джейкобс.

По информации журналиста, английский клуб заплатит всего 25+5 млн евро за 22-летнего португальца.

В ближайшее время Силва пройдет медосмотр и, если не возникнет проблем, подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, что пару лет назад португалец считался новым талантом мирового уровня. За ним следили все европейские гранды, а Бенфика оценивала Силву в 100+ млн евро.

В прошлом сезоне португалец перестал быть безусловно основным игроком, хотя и провел 41 матч.

Ранее также сообщалось, что Бенфика может продать еще и своего нападающего.

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