Португальский гранд будет вынужден продать свою звезду

Антониу Силва уже может готовиться к переезду.

Бенфика будет вынуждена продать своего защитника, утверждает FourFourTwo.

По информации издания, лиссабонский клуб отчаянно нуждается в деньгах, а потому, вероятно, будет вынужден продавать своих игроков.

И первым на очереди на выход является Антониу Силва. Защитник интересен многим клубам, включая МЮ,ПСЖ и Баварию. И еще ряд клубов внимательно следят за защитником.

Бенфика не хочет расставаться с игроком, однако если придется, то попробует заработать на нем по максимуму. В контракте Силвы указаны отступные в 100 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний португалец провел 50 матчей, в которых отличился двумя голами. Трансфермаркт оценивает его в 45 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Жирона присматривается к игроку Ливерпуля.

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