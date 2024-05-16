iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Португальский гранд будет вынужден продать свою звезду

Антониу Силва уже может готовиться к переезду.
Вчера, 22:15
Антониу Силва / Getty Images
Антониу Силва / Getty Images

Бенфика будет вынуждена продать своего защитника, утверждает FourFourTwo.

По информации издания, лиссабонский клуб отчаянно нуждается в деньгах, а потому, вероятно, будет вынужден продавать своих игроков.

И первым на очереди на выход является Антониу Силва. Защитник интересен многим клубам, включая МЮ,ПСЖ и Баварию. И еще ряд клубов внимательно следят за защитником.

Бенфика не хочет расставаться с игроком, однако если придется, то попробует заработать на нем по максимуму. В контракте Силвы указаны отступные в 100 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний португалец провел 50 матчей, в которых отличился двумя голами. Трансфермаркт оценивает его в 45 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Жирона присматривается к игроку Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антониу Силва

Статьи по теме

Бавария отказалась от подписания одноклубника Трубина Бавария отказалась от подписания одноклубника Трубина
Звезда Баварии рассматривает вариант, при котором он останется в клубе Звезда Баварии рассматривает вариант, при котором он останется в клубе
Глава АПЛ отказался ехать на финальный матч Манчестер Сити Глава АПЛ отказался ехать на финальный матч Манчестер Сити
Фьюри отказался от битвы взглядов с Усиком Фьюри отказался от битвы взглядов с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Звезда Баварии рассматривает вариант, при котором он останется в клубе
Европа23:31
Глава АПЛ отказался ехать на финальный матч Манчестер Сити
Бокс23:17
Фьюри отказался от битвы взглядов с Усиком
Европа22:44
Тер Штеген стал вторым вратарем в истории Барселоны по количеству матчей
Формула 122:27
Хэмилтон назвал пилота, которого посадил бы на свое место
Европа22:15
Португальский гранд будет вынужден продать свою звезду
Другие22:08
Лидер сборной Украины пропустит ЧМ-2024 по дзюдо
Украина22:02
Лучшего защитника Суперлиги поймали при попытке нелегально покинуть Украину
Бокс22:00
Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Евро-202421:56
Капитан одной из сборных войдет в тренерский штаб на время Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK