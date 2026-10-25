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Футбол

Форвард Вердера повторил сразу два достижения Феллера

Никлас Фюллькруг забил уже восемь голов.
25 октября, 20:05       Автор: Андрей Безуглый
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Нападающий Вердера Никлас Фюллькруг отметился сразу двумя достижениями.

Накануне, напомним, бременский клуб в гостях разобрался с Майнцом, а сам Фюллькруг отметился двумя голами.

Благодаря этому немец стал вторым игроком в истории Вердера, который забил в шести и более матчах подряд. Первым это сделал Руди Феллер в сезоне-1982/83.

Также Фюллькруг повторил еще одно достижение легендарного немца - забил более восемь мячей в стартовых семи турах.

На текущий момент Никлас Фюллькруг - лучший бомбардир немецкого чемпионата.

Ранее также сообщалось, что талант Борнмута выбрал, какую сборную он будет представлять.

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