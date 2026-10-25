Ливерпуль прервал беспроигрышную серию Брайтона

В воскресенье, 25 октября, Ливеропуль принимал дома сенсационный Брайтон.

Команда Хюрцелера сразу начала матч агрессивно, но хозяевам удалось отбиться от стартового штурма. И уже на 17-й минуте Гросс отправил мяч в собственные ворота.

Почти сразу же Исак удвоил преимущество Ливерпуля, который после этого ушел в оборону.

Брайтон мог отыграть один мяч еще в первом тайме, но удар приняла на себя штанга. А во втором тайме Хюрцелер так и не смог найти ключ к обороне мерсисайдцев, которые выстояли без особого труда.

Статистика матча Ливерпуль - Брайтон 8-го тура АПЛ

Ливерпуль - Брайтон 2:0

Гол: Гросс (автогол), 17, Исак, 21

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 1.35

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 13 - 17

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 4 - 2

Фолы: 13 - 9

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