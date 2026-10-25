Ливерпуль прервал беспроигрышную серию Брайтона
В воскресенье, 25 октября, Ливеропуль принимал дома сенсационный Брайтон.
Команда Хюрцелера сразу начала матч агрессивно, но хозяевам удалось отбиться от стартового штурма. И уже на 17-й минуте Гросс отправил мяч в собственные ворота.
Почти сразу же Исак удвоил преимущество Ливерпуля, который после этого ушел в оборону.
Брайтон мог отыграть один мяч еще в первом тайме, но удар приняла на себя штанга. А во втором тайме Хюрцелер так и не смог найти ключ к обороне мерсисайдцев, которые выстояли без особого труда.
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон 8-го тура АПЛ
Ливерпуль - Брайтон 2:0
Гол: Гросс (автогол), 17, Исак, 21
Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 1.35
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 13 - 17
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 4 - 2
Фолы: 13 - 9
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