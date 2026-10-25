Борнмут разорвал деморализованный Манчестер Юнайтед

Манкунианцы выглядели очень и очень плохо.

В воскресенье, 25 октября, Манчестер Юнайтед принимал дома Борнмут.

Гости сразу начали прессинговать команду Каррика, однако манкунианцам удавалось отбиваться в течение первых 30 минут. Однако в целом МЮ выглядел, как мальчик для битья.

В итоге до конца тайма Райян открыл счет после подачи штрафного, а затем Йоро на ровном месте привез второй гол.

После перерыва ситуация у манкунианцев стала еще хуже. Бесконечные ошибки в обороне намекали, что Борнмут забьет еще, так и случилось. Эванилсон подхватил долгий пас, пролетел мимо Ламменса, который ошибся на выходе, и отправил мяч в пустые ворота.

Оставшиееся время команды уже просто доигрывали. Манкунианцы пытались забить хотя бы гол престижа, но Борнмут легко отразил все неуклюжие атаки соперника.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут 8-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3

Голы: Райян, 38, Тавернье, 43, Эванилсон, 71

Ожидаемые голы (xG): 1.00 - 2.21

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 5 - 4

Фолы: 13 - 17

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