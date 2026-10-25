Украина впервые за 13 лет осталась без медалей ЧМ по спортивной гимнастике

Назар Чепурный был ближе остальных к награде.

Сборная Украины по спортивной гимнастике осталась без медалей ЧМ-2026.

В Роттердаме завершается последний день мундиаля, однако все представители Украины уже выбыли.

Ближе всего к медалям был лидер сборной Назар Чепурный, однако в опорном прыжке спортсмен стал лишь четвертым. Ему не хватило 0.016 балла до бронзовой медали.

Впервые с 2013 года сборная Украины по спортивной гимнастике завершила ЧМ без медалей. И всего шестой раз в совей истории.

Ранее также сообщалось, что ЧМ по тяжелой атлетике может пройти на болотах.

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