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Автоспорт

Хонда проведет юбилейную гонку в Остине

Японская компания выступает в чемпионате с 1964 года.
25 октября, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Гран-при США-2026 станет для Хонды 500-й гонкой в Формуле-1.

Напомним, что японский автопроизводитель стартовал в чемпионате в 1964 году с собственной заводской командой.

Хотя большую часть сезон Хонда провела в Формуле-1 в качестве моториста.

На счету японской компании шесть личных титулов и шесть побед в Кубке конструкторов.

С расписанием и результатами Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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