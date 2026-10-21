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Автоспорт

Гран-при США: расписание гоночного уикэнда

В Остине пройдет девятнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 17:30
Гран-при США / Getty Images
Гран-при США / Getty Images

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Расписание и результаты заездов Гран-при США-2026

Пятница, 23 октября

  • 20:30 Первая практика
  • 00:00 Вторая практика

Суббота, 24 октября

  • 20:30 Третья практика
  • 00:00 Квалификация

Воскресенье, 25 октября

  • 22:00 Гран-при США

Трасса и статистика

Самая первая гонка в Америке прошла в 1908 году в Саванне (штат Джорджия). Данный Гран-при США - один из классических в календаре Формулы 1, куда он попал в 1959 году. Дебютную гонку выиграл основатель команды МакЛарен Брюс МакЛарен.

С момента попадания в календарь, американский этап трижды прерывался на длительный срок: сначала с 1981 по 1988, затем с 1992 по 1999, а финальный перерыв был с 2008 по 2011.

В 2012 году Гран-при США вернулся на новом треке - Трасса Америк (Circuit of the Americas). Это первая специально построенная для Формулы 1 трасса в США.

Конфигурация Трассы Америк
Конфигурация Трассы Америк

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (6 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (11).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 56 кругов (308 405 м). Длина одного круга составляет 5 513 м.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США

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