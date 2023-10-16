В Остине пройдет девятнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), который по итогам Гран-при Японии досрочно завоевал свой шестой кубок. А действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (3 титула) по итогам гонки в Катаре выиграл свой третий титул.

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Трасса и статистика

Самая первая гонка в Америке прошла в 1908 году в Саванне (штат Джорджия). Данный Гран-при США - один из классических в календаре Формулы 1, куда он попал в 1959 году. Дебютную гонку выиграл основатель команды МакЛарен Брюс МакЛарен.

С момента попадания в календарь, американский этап трижды прерывался на длительный срок: сначала с 1981 по 1988, затем с 1992 по 1999, а финальный перерыв был с 2008 по 2011.

В 2012 году Гран-при США вернулся на новом треке - Трасса Америк (Circuit of the Americas). Это первая специально построенная для Формулы 1 трасса в США.

Конфигурация Трассы Америк

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (6 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (10).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 56 кругов (308 405 м). Длина одного круга составляет 5 513 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Катара-2023

Пятница, 20 октября

20:30 - первая практика

Суббота, 21 октября

00:00 - квалификация Гран-при США

20:30 - квалификация спринта

Воскресенье, 22 октября

01:00 - спринт

22:00 - Гран-при США

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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