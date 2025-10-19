iSport.ua
Пиастри признал проблемы на Гран-при США

Лидер сезона столкнулся с трудностями в Остине.
Сегодня, 13:57       Автор: Антон Федорцив
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри будет стартовать только шестым на американском этапе Формулы-1. Австралиец объяснил неудачу в субботу, сообщает GPblog.

"Квалификация сложилась для меня тяжело. Мне не кажется, что я допускал какие-то ошибки в пилотаже, скорее я просто пока не включился.

Не сказал бы, что я где-то перестарался, я просто в общем-то не очень комфортно чувствую себя за рулем болида. И это происходит на протяжении всего уикенда. Но с предыдущими гонками это не связано.

Не знаю, возможно, это связано с особенностями трассы, но да, я прохожу много участков не лучшим образом. Когда в болиде ты не чувствуешь себя полностью уверенным, выступая на трассе с таким большим количеством поворотов, ты можешь терять слишком много времени. И оно действительно так ощущается", – заявил Пиастри.

В спринте Гран-при США австралийский пилот не финишировал. В первом повороте он столкнулся с группой гонщиков, в том числе и напарником Ландо Норрисом. В прошлом году Пиастри завершил гонку в Остине на 5-й строчке.

Напомним, пилот Астон Мартин Лэнс Стролл потеряет позиции на старте этапа на Трассе Америк.

