iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Астон Мартин потерял позиции на старте Гран-при США

Лэнс Стролл был наказан за инцидент на спринте.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл потерял пять позиций на старте Гран-при США.

Стюарды таким образом наказали канадского пилота за инцидент во время спринта.

Напомним, что Стролл столкнулся с Эстебаном Оконом, и оба пилота вылетели из гонки.

Стюарды, рассмотрев эпизод, возложили всю вину на Стролла, оштрафовав того пятью позициями на старте Гран-при США.

С расписанием и результатами Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лэнс Стролл

Статьи по теме

Стролл примет участие в домашнем Гран-при Стролл примет участие в домашнем Гран-при
Пилот середняка Формулы-1 успешно прооперирован Пилот середняка Формулы-1 успешно прооперирован
Стролл пропустит Гран-при Испании, а пилот Ред Булл начнет с пит-лейн Стролл пропустит Гран-при Испании, а пилот Ред Булл начнет с пит-лейн
Еще два пилота получили штрафы по итогам квалификации Гран-при Монако Еще два пилота получили штрафы по итогам квалификации Гран-при Монако

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Европа22:40
Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв "шмелей"
Киберспорт22:24
NaVi сыграют с росиянами в плей-ин BLAST Slam IV
Формула 121:55
Пилот Астон Мартин потерял позиции на старте Гран-при США
Европа21:38
Арсенал минимально переиграл Фулхэм
Европа21:35
Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию
Формула 120:55
Гран-при США: Ферстаппен выиграл жаркий спринт
Европа20:15
Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы
Украина20:00
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей
Украина19:40
Суперлига: Днепр разгромил Нико-Баскет, Соколы обыграли Старый Луцк, победы Запорожья и Говерлы
Украина19:38
УХЛ: Одесчина в серии буллитов обыграла Крыжинку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK