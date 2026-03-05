iSport.ua
АПЛ не позволит VAR вмешиваться в угловые

Остальные лиги также сами примут решение.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

АПЛ вряд ли позволит VAR вмешиваться в угловые, пишет The Times.

Напомним, что ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил расширение полномочий VAR. Система видеоповтора сможет вмешиваться в моменты с угловыми и вторыми желтыми карточками.

Эти изменения могут быть внедрены с сезона-2026/27. Однако АПЛ не планирует позволять VAR вмешиваться в угловые.

Несмотря на скептическое отношение, ожидается, что УЕФА внедрит правило в Лигу чемпионов, а ФИФА - в чемпионат мира. У лиг же будет свобода выбора.

Ранее также сообщалось, что клубы хотят еще изменений в правилах Лиги чемпионов.

 

