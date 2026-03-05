iSport.ua
Ферстаппен: Мне все равно, чем управлять

Пилот пообешал всегда бороться за победу.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что готов адаптироваться к новым реалиям Формулы-1.

Напомним, что именно нидерландец выступал с самой резкой критикой новых болидов.

Однако накануне старта сезона-2026 Ферстаппен подтвердил, что несмотря на свое недовольство, намерен всегда бороться за победу до последнего.

Ну, на руле появилось несколько новых индикаторов, парочка новых систем, но в конечном счете мы ведь для этого и тренируемся. Адаптация дается тебе вполне естественным путем, хотя даже когда ты считаешь, что готов ко всему, всегда найдутся вещи, с которыми ты мог бы справиться лучше. Точно так же по ходу гонки могут происходить разные события, на некоторые из которых ты никак не можешь повлиять.

Честно говоря, мне не нравится все усложнять. Мне все равно, чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду стараться атаковать на пределе. Так что тут все просто – у тебя есть педаль газа, педаль тормоза и руль со сцеплением. И из этого тебе нужно выжать максимум

Ранее также сообщалось, что ФИА убрала ограничения на работу команд в Мельбурне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

