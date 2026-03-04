ФИА отменила обычные ограничения на работу команд перед первым этапом

Из-за конфликта на Ближнем Востоке ФИА приходится менять привычный график гонок.

Отмечается, что перед первым этапом в Мельбурне ФИА отменила обычные ограничения на работу команд.

Причиной такого решения стало то, что командам пришлось менять планы по перелётам и перевозке грузов, а некоторые сотрудники прибыли в Австралию с большой задержкой.

Также теперь в Мельбурне не будет действовать комендантский час в ночь со среды на четверг и с четверга на пятницу, во время которого ранее механикам было запрещено работать с болидами.

К слову, экс-пилот Макларен поделился мнением о заднем антикрыле Феррари.

