Норрис - после поула в Лас-Вегасе: "Я постараюсь сделать все"

Пилот Макларена Ландо Норрис поделился мыслями о третьей квалификации, после которой он сумел взять поул.

Макс Ферстаппен был очень быстр. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Ведь никогда не знаешь, на что он окажется способен в той или иной ситуации.

Также гонщик рассказал, чего ожидает от гонки, которая пройдёт в воскресенье, 23 ноября.

"Так что я жду тяжёлую борьбу на протяжении всей гонки. Но в то же время я здесь ради побед. Я не для того, чтобы избегать риска. Я всё равно хочу выйти на старт и выиграть завтрашнюю гонку - так что постараюсь сделать всё, чтобы этого добиться. По одному шагу за раз — хорошо стартовать, хорошо пройти первый круг, а дальше посмотрим", — приводят слова Норриса Sky Sports.

До этого своими комментариями поделился пилот Ред Булла.

