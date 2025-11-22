iSport.ua
Макс Ферстаппен - о квалификации: "Я в достаточной степени доволен"

Оценил квалификацию.
Сегодня, 11:37       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен высказался о второй позиции по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

"Я в достаточной степени доволен. Конечно, всегда хочется стать первым, но, как мне кажется, в третьем сегменте поначалу не было особых шансов.

Но, опять же, команда отлично сработала в первом и втором сегментах, избежала неприятностей, у нас был хороший план, в том числе по шинам, коммуникация была на высоком уровне.

В третьем сегменте я так и не почувствовал, что есть сцепление. И да, не хватило одного круга, но даже в этом случае... Сложно сказать. Если думать реалистично, я просто не был на том уровне. Но второе место — всё равно хорошо.

Перед гонкой много неизвестных для всех команд. Я доволен болидом, но некоторые ограничения, которые есть в этом сезоне, всё равно ощущаются", — цитирует слова нидерландца сайт Формулы-1.

Сама гонка пройдёт в воскресенье, 23 ноября, в шесть утра по киевскому времени.

