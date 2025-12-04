iSport.ua
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби

Британец будет готовиться к полноценному дебюту.
Вчера, 18:47       Автор: Антон Федорцив
Арвид Линдблад / Getty Images
Арвид Линдблад / Getty Images

Конюшня Ред Булл анонсировала замену пилота на свободную практику последнего этапа 2025 года. Британский гонщик шведского происхождения Арвид Линдблад выступит в первой практике, сообщает официальный X команды.

Новичок сядет за руль болида японца Юки Цуноды. Линдблад в третий раз примет участие в гран-при. Ранее он пилотировал Ред Булл в пятницу в Сильверстоуне и Мехико.

В грядущем сезоне Линдблад получил место в Рейсинг Буллз. Там он составит компанию новозеландскому пилоту Лиаму Лоусону. В свою очередь француз Изак Аджар уйдет на повышение в Ред Булл.

Тем временем конюшня Хаас получила титульного спонсора на сезон-2026.

