Середняк Формулы-1 подписал вундеркинда из системы Ред Булл

Пилот Рейсинг Буллз Изак Аджар перейдет в Ред Булл перед сезоном-2026. Руководство конюшни обновило состав гонщиков на следующий год, сообщает официальный сайт команды.

В рядах конюшни останется новозеландец Лиам Лоусон. Компанию ему составит новичок. Вторым пилотом Рейсинг Буллз в новом сезоне будет Арвид Линдблад.

Британец шведского происхождения в этом году соревнуется в Формуле-2. За рулем Кампос он одержал 2 победы и 4 раза поднялся на подиум. Также Линдблад завоевал титул Формулы Океания.

К слову, команда Макларен приютила чемпиона Формулы-2 Леонардо Форнароли.

