Рейсинг Буллз показали новую ливрею к Гран-при США

В Остине Буллз выступит в особых цветах.

Вторая команда Ред Булл — Рейсинг Буллз — представила в социальной сети Х ливрею, которую будет использовать на предстоящем Гран-при США.

Расцветка болида создана в сотрудничестве с американским певцом и продюсером Shaboozey.

"Мы выбрали черепаховый паттерн с перламутрово-черным и янтарным цветами — идеальное сочетание для разудалого праздника, которым обещает стать Гран-при США-2025.

Ливрея отражает миссию Рейсинг Буллз — объединить миры автоспорта, музыки и американской культуры в одном ярком и скоростном заявлении в стиле Shaboozey", — прокомментировали свое решение в команде.

